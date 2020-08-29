CTP Genel Sekreteri: BRT siyasi partilere eşit yer vermiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’nin ana haber bültenlerini incelediklerini belirterek, gerek haber sıralamasında ve gerekse süre kullanımında CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a ciddi haksızlık yapıldığını savundu.

Bir hafta boyunca yayımlanan ana haber bültenlerinde Erhürman’a sadece 9 dakika ayrıldığını açıklayan Sorakın, aynı dönemde Ersin Tatar haberlerinin tam 65 dakika süreyle ekranda yer aldığını belirtti.

“BRT yönetimini uyarıyorum. Orası Tatar’ın değil, halkın kuruluşudur” diyen Erdoğan Sorakın, sadece Erhürman’a değil, diğer bütün siyasilere de haksızlık yapıldığını da öne sürdü.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti ve Yüksek Seçim Kurulu’nun da gerekli uyarıları yapacağına inanç belirtti.