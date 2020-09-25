CTP'den Gezici'ye flaş yalanlama

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ne giriş fotoğrafını Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman yayınladı.

Harman’ın paylaşımının ardından Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici CTP Lideri Tufan Erhürman’a Pazartesi günü sunum yapacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve YDP lideri Erhan Arıklı’ya da ulaşamadığını belirtti.

Ancak Gezici’nin bu açıklaması da CTP tarafından yalanlandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Propaganda Sekreteri Hüseyin Özel yaptığı açıklamada “Murat Gezici bugün saat 16:04’te beni telefoniyen arayıp, parti başkanımız Sn.Tufan Erhürman’a, kendi şirketinin yaptığı ve basınla halihazırda paylaştığı anketin sunumunu yapmak için randevu talep etti. Ancak Murat Bey’in ifade ettiği gibi bir randevulaşma olmamıştır” dedi.