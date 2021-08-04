CTP, aşı sertifikaları konusunda, Cumhurbaşkanı ve hükümeti eleştirdi

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya başlanan “Safe Pass” sistemine Kıbrıslı Türklerin de dâhil edilmesi için gerekli girişimlerin yapılmadığı ifade edildi.

Pandemi sürecinde yönetim zafiyeti yaşandığı ve halkın bu nedenle ağır bedeller ödediği savunulan açıklamada, “Seyahat etmek zorunda olan, yurtdışında eğitim gören öğrencilerimiz ve aileleri başta olmak üzere insanlarımız tam bir bilinmez durumun içindedir. Aşılı olmalarına rağmen aşısızmış gibi muamele görmeye ve karantina, ek test gibi seyahat kısıtlamalarına yüksek meblağlar ödemeye mahkum edilmiştir” denildi.

Avrupa Komisyonu’nun 17 Mart 2021’de Avrupa Birliği üye ülkelere Covid-19’a yönelik aşı, test, hastalık geçirme durumuna dair bilgileri içeren dijital geçiş kartlarının hazırlanması önerisinin ardından CTP’nin gerek Meclis kürsüsünde gerek basında bu konuda hazırlıklar yapılması gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:

“Buna karşın ülkemizde yapılan aşıların dijital ortama aktarılmasında geç kalındığı gibi eksiklikler tamamlanmamış, geçiş kartlarının uluslararası kabul görmesi için Cumhurbaşkanlığı ve hükümet gerekli girişimleri yapmamış, siyasi irade göstermemiştir. Aşı olan öğrenciler, hastalar ve birçok Kıbrıslı Türk ya uluslararası kabul gören aşı kartı alabilmek için yeniden aşı olmak veya yapılmış olan aşılarını Güney Kıbrıs’ta kayıt altına aldırmak için bir çaba içine girmişlerdir”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olan, Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil eden iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yerine iki devletli çözüm talebinde ısrarcı olmak her geçen gün, Kıbrıslı Türklerin dünya ile olan sınırlı bağını da zayıflatmakta olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka uygun davranmak yerine ‘ben yaparım olur’ tavrının sonuçlarından en sonuncusu da AB ülkeleri ve İngiltere makamlarınca geçerli kabul edilebilecek bir aşı sertifikası sisteminin oluşturulmayarak eğitim, sağlık, iş ve ticaret maksatları ile seyahat etme ihtiyacı bulunan insanlarımızın aşılı olsalar dahi aşılanmamış gibi muamele görmelerine, karantina ve test gibi seyahat kısıtlamalarına maruz kalmalarına, dolayısıyla da zaman ve para kaybetmelerine yol açmıştır.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya başlanan ‘Safe Pass’ sistemine, ülkemizde yapılan aşıların bir kısmının Avrupa Birliği tarafından temin edilmiş olması da göz önünde bulundurularak, Kıbrıslı Türklerin de dâhil edilmesi için girişim yapmayan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere azınlık hükümetinin Başbakan, Sağlık, Eğitim ve Dışişleri Bakanları Kıbrıslı Türklerin dünya ile bağının kopmasında ve yalnızlaşmasında doğrudan doğruya sorumludurlar.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, insanlarımızın uluslararası kabul gören seyahat ve dolaşım serbestliği sağlayan, geçiş kartlarına ulaşabilmeleri için hem hükumete uyarılar yapmaya hem de Avrupa Birliği ve İngiltere nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

İnsanlarımızı zor zamanlarda kendi başlarının çaresine bakmaya mecbur eden, gerçeklerden ve dünyadan kopuk, halkına karşı sorumsuz, öngörüsüz, ayrılıkçı siyasetin yerine uluslararası hukuka uygun, bilgiyle donatılmış, gelecekteki sonuçları öngörülebilen, halkın sorunlarına çözüm üreten, sorumlu siyaseti savunmayı sürdüreceğiz”