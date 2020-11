Covid19 Akciğerleri Nasıl değiştiriyor?

Uzun süreli Covid-19’un sebebi nedir? Bilim dünyasından ilk açıklama

İngiliz bilim insanları, corona virüsün akciğerlerde yarattığı tahribat ile uzun süreli Covid-19 arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmacılar, virüsün akciğerin yapısını uzun süreli ve kalıcı olarak değiştirdiğini ve bu nedenle hastalık atlatılsa bile insanların aylarca süren beyin sisi, kalp ritminin bozulması, yorgunluk ve felç gibi semptomlarla mücadele etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

COVİD-19'DAN ÖLENLERİN ORGANLARI ANALİZ EDİLDİ

İngiltere’de yer alan King’s College of London’dan bilim insanları, yeni tip corona virüsün akciğerlerde kalıcı ve büyük bir tahribata yol açtığını belirtti. Araştırma ekibi, Şubat ve Nisan 2020 arasında İtalya Trieste Üniversite Hastanesi'nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 41 hastanın akciğer, kalp, karaciğer ve böbreklerinden alınan doku örneklerini analiz etti.

Bilim insanları, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, zatürreye ve soğuk algınlığına yol açan diğer virüslere kıyasla benzersiz özelliklere sahip olduğunu söyledi.

"COVİD-19 AKCİĞERLERDE KALICI DOKU BOZULMASINA, ARDINDAN AYLARCA SÜREN HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR"

Araştırmaya önderlik eden Profesör Mauro Giacca, Reuters’a verdiği demeçte "Bulgular, Covid-19’un sadece virüsle enfekte olmuş hücrelerin ölümünden kaynaklanan bir hastalık olmadığını, aynı zamanda bu anormal hücrelerin akciğerlerin içinde uzun süre kalmasıyla büyük bir tahribat yarattığını ortaya koyuyor. Yani hasta, Covid-19’u atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor. Akciğer hücrelerinde yarattığı yapısal değişiklikler haftalarca veya aylarca süren semptomları açıklıyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUN KAN PIHTILAŞMASI VE HÜCRELERDE BÜYÜMEYE NEDEN OLDU

Bununla birlikte Giacca, inceledikleri 41 hastanın neredeyse yüzde 90'ında diğer pnömoni türlerine kıyasla Covid-19'a özgü birkaç özelliğinin ölümcül etki yarattığıını aktardı. Bu kapsamda Garcia, hastaların akciğer arterlerinde ve damarlarında aşırı kan pıhtılaşması meydana geldiğinde açıkladı. Bir grup hastada ise bazı akciğer hücrelerinin anormal derecede büyüdüğü ve çok fazla çekirdeğe sahip olduğu görüldü.

Diğer taraftan, Lancet eBioMedicine dergisinde yayınlanan araştırma, virüsün kalp, beyin, karaciğer ve böbrek gibi birçok hücre türünde mevcut olduğunu buldu. Giacca, "Akciğerlerde gözlenen bu enfekte hücrelerin varlığı, haftalarca ya da aylarca sürebilir ve sonunda uzun süreli Covid-19’a neden olan büyük yapısal değişiklikleri ortaya çıkarabilir” dedi.

UZUN SÜRELİ COVİD-19 NEDİR?

Dünyanın dört bir yanından artan kanıtlar, Covid-19’a yakalanan ve enfeksiyonundan kurtulan insanların yorgunluk, kalp çarpıntısı, felç, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bir dizi devam eden semptom yaşayabileceğini gösteriyor.

Semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid-19” durumu ortaya çıkıyor.

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden birinin en az dört hafta, her 20 kişiden birinin en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya koydu.

Bilim insanları, uzun süreli Covid-19 neden olan faktörleri hala araştırıyor. Bununla birlikte College of London tarafından yapılan çalışmanın ,bu konuda sonuçları ortaya konulan ilk araştırma olduğu belirtildi.