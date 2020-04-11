Covid-19 Koordinasyon Komitesi Çatırdadı

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ bilindiği üzere Koronavirüs salgınının ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, sağlık bakanlığı ve devlet kurumlarının pandemiyi kontrol altına almak için var gücüyle savaşmaya başladığını söyledi.

Aşardağ, “Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbi konularda, bu konuların çözümünde ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan başbakanlık, sağlık bakanlığı ve bakanlar kuruluna ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele Koordinasyon konseyi kurulmuştur” dedi.

Aşardağ, günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yaptığını dile getirdi.

Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusunun tüm ülkenin gündeminde olduğunu ifade eden Aşardağ, “Net olarak açıklamak isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda tartışılan ve karara bağlanan bir öneri değildir” dedi.

Bu öngörünün kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörü olduğuna dikkat çeken Aşardağ, “Bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen bütün kurulun aldığı bir karar gibi basına ve kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu üyesi olarak beni derinden üzmüş ve komisyondaki görevimi tekrar gözden geçirmek durumunda bırakmıştır” dedi.

“Bu tür ciddi sonuçları olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş katılımı ile KKTC Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilim insanlarının katkıları ile planlanmalıdır” diyen Aşardağ, “Bu problemin çözümü için tüm donanımları olan bilim insanlarımız ve hekimlerimiz mevcuttur” dedi.

Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma olduğunu belirten Aşardağ, “Bu konseydeki görevimden istifa ettiğimi ve bundan sonra bu konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için Covid-19 savaşına sessiz bir şekilde aktif olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyururum” dedi.