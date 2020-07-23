Covid-19 hastası Adana’ya sevk edildi

Özel uçağı ile önceki gün adaya gelen ve adaya girişte yapılan PCR test sonucu pozitif çıkan Türkiyeli işinsanı M.Ş, Sağlık Bakanlığı izni ile tedavisine devam etmek için Adana’ya döndü.

Merit Otel’de PCR sonucunu bekleyen altı otel çalışanı ile temaslı olduğu ortaya çıkan işinsanı, Sağlık Bakanlığı’ndan tedavisine Türkiye’de devam etmek için izin istedi.

KKTC sağlık bakanlığının da gerekli izinleri verdiği, işinsanı M. Ş.’nin ambulansla alana sevk ettiği ve ülkesine gönderdiği öğrenildi.

1 Temmuz’dan itibaren 22 kişinin pozitif çıktığı ülkemizde, ilk kez bir hasta tedavi için ülkesine gönderildi.