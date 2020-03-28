Coşkun’dan Rumca açıklama

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede sakin Kıbrıslı Rumlara, Covid-19 ile ilgili gelişmeleri ve tedbirleri Rumca açıkladı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Coşkun, hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını belirterek, yaptığı Rumca açıklamada son günlerde Karpaz bölgesinde olup biteni ve sokağa çıkma yasağını özetleyerek anlattı…

Başkan olarak görevinin bölgedeki yaşayan herkesi korumak ve bilgilendirmek olduğunu belirten Coşkun, videoya Rumca olarak devam etti.

Kaynak: yenidüzen

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 21:28