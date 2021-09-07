Coşkun’dan Bölge Halkına PCR ve Antijen Testi Müjdesi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun bölgede artık hafta içi her gün antijen ve hafta bir gün Perşembe olmak üzere PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

Coşkun sosyal medya hesabından güzel haberi şu sözlerle paylaştı;

Değerli Dipkarpaz-Kaleburnu halkımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık PCR’lar ücretli olarak yapılmaya başlandı. Ama Gazimağusa veya Lefkoşa da yapmak bunun maliyeti 100 TL iken bizlere 350 TL’ye mal oluyordu. Sizleri düşünerek haftanın bir günü (Perşembe sabah 10’dan 12’ye PCR) hafta içi her gün antijen yapılacaktır. Durmak yok yola devam.