Coronanın etkisi aylardır geçmiyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers'ın verilerine göre 89 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.9 milyona ulaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ tam olarak bilinmiyor.

Salgının ortaya çıktığı Wuhan’da aylar sonra bile corona virüsünün etkilerini hisseden hastalar üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Sonuçları saygın tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan çalışmada, 2020’nin Ocak – Mayıs ayları arasında corona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören 1733 kişi mercek altına alındı.

Şu ana kadar bu alanda yapılan en uzun ve kapsamlı araştırma olduğu belirtilen çalışmada hastalar, iyileştikten 6 ay sonra bile semptomlardan tam olarak kurtulabilmiş değil. Hastaların yüzde 76’sı, aradan geçen onca zamana rağmen en az bir semptomu yaşamaya devam ettiğini söyledi.

EN ÇOK GÖRÜLENİ YORGUNLUK

Bire bir görüşme yapılan katılımcılara, Haziran ve Eylül ayları arasında laboratuvar testleri, fiziksel muayene ve akciğer fonksiyonu testleri uygulandı. 6 ayın ardından yüzde 63’lük oranla en çok görülen semptom, yorgunluk ve kaslarda güçsüzlük olarak öne çıktı.

UYKU SORUNU VE ANKSİYETE

Hastaların yüzde 26’sı uyku problemleri yaşadığını aktarırken, yüzde 23’lük bölümü ise anksiyete ve depresyonla mücadele ettiklerini vurguladı.

Çalışmayı yürüten ekipten Dr. Bin Cao, “Covid-19 yeni bir hastalık olduğu için uzun dönemdeki etkilerini yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Yaptığımız analizler, hastaneden taburcu olan kişilerin büyük çoğunluğunun en az bir etkiyle mücadele ettiğini gösteriyor” dedi.