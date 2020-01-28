Corona virüsünü tedavi etmek için elimizde ilaç yok!

Son dönemlerde görülen grip vakalarına bir de Corona virüsü eklenince toplumda panik havası yaşandı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre ilkokul ve ortaokul çağındaki birçok çocuk grip şikayetiyle aileleri tarafından okullara gönderilmedi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi de bu konuda başkentin iki büyük hastanesinin uzmanlarından görüş aldı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, “Vaka sayılarının mevsim ortalamasında olduğunu” ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kaya Süer de, “Geçen bir aya göre vakalarda hastanemiz için konuşacak olursak kısmen azalma bile vardır. Bir dalga şeklinde geldi, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı.” dedi. Her iki uzman da dünyayı sarsan Corona virüsü ile ilgili olarak da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar Corona virüsünün tedavisinde kullanılacak bir ilacın olmadığını belirtti.

“Vakalar Mevsim Ortalamasında”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, “Grip hastalığı üst solunum yolu enfeksiyonudur. Bulaşıcı ve viraldir. Her yıl kış ayında bu enfeksiyonun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bunun sebebi de kapalı yerlerde insanların durması ve havaların soğuması olabilir. Bu seneki vakalara da bakıldığında mevsim ortalamasında olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

“Domuz Gribi Dediğimiz Virüs Şu Anda Sıradan Bir Grip Virüsüne Dönüştü”

Dr. Emre Vudalı, “Şu anda bizler domuz gribi terimini kullanmıyoruz. H1N1 olarak geçen Influenza virüsü, 2009 yılında ortaya çıkmış ve bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştı. O dönemde Dünya Sağlık Örgütü bir alarm vermişti. Yeni bir virüs olduğu için insanlar o dönemde böyle bir virüs ile karşılaşmamıştı. Şu anda 2020 yılındayız ve üzerinden 9 yıl geçti. Yani o zaman Domuz Gribi dediğimiz virüs şu anda sıradan bir grip virüsüne dönüştü. Artık domuz gribi diye bir terminoloji kalmadı. Bu bazı medya organlarının ve sağlık çalışanlarının yanlış terminolojisidir. Artık böyle bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

“Dünya Sağlık Örgütü Kritik Karar Aşamasında”

Dr. Emre Vudalı, “Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı enfeksiyon komitesi olarak geçtiğimiz cuma günü toplantı yaptık. Orada alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Corona virüsü geniş bir virüs ailesindendir. Bu virüs nezle de yapar, başka hayvanlardan insanlara bulaştığı zaman da değişim geçiriyor ve ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bunun örneğini 2002 yılında yarasalardan geçen Sars ve 2012 yılında develerden geçen Mers virüsü ile görmüştük. Yine aynı şikayetleri oluşturmuştu. Ateş, öksürük, balgam gibi şikayetleri oluşturmuştu, yine aynı belirtileri gösteriyor. Ama Coronada korktuğumuz her virüsün farklı bulaştırıcılığı olabiliyor. Her virüsün ölüme sebebiyet verme olasılığı farklı olabiliyor. Bunları bilmediğimiz için Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün örgütler paniktedir şu anda. Ne kadar hızlı yayılacak ve ölüme neden olacak bunlar bilinmiyor? Bu virüs daha bir ay önce tanımlandı. Onun için aşısı ve geçerli tedavisi yoktur, destek tedavi dışında. Dünya Sağlık Örgütü şu anda çok kritik bir karar aşamasında: Bir risk var, dünya alarma geçsin mi, geçmesin mi ? Onun kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor. Bizde onların kararını bekliyoruz ve doğrularına göre hareket ediyoruz.” dedi.

“Geçen Aya Göre Kısmen Azalma Var”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kaya Süer, “Bu dönemde Kıbrıs’ta görülen vakalara baktığımızda daha çok Influenza B var. Kıbrıs’ta en sık görülen vakalar dönem itibari ile H1N1 (Domuz Gribi) değil, Influenza B’dir. Dolayısıyla H1N1 de görülebilir ama az sıklıkta görülür. Influenza B dediğimiz ise genel griptir. Gribin iki türü vardır. Bunlar Influenza A ve B’dir. Bunların da alt tipleri vardır. H1N1 dediğimiz Influenza A’nın bir formudur. Ülkede grip vakası çoktur ama bunlar Influenza B’dir. Geçen bir aya göre vakalarda hastanemiz için konuşacak olursak kısmen azalma bile vardır. Bir dalga şeklinde geldi, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı. Hala vaka görüyoruz ama sayı oldukça azaldı.” şeklinde konuştu.

“Corona Virüsünü Tedavi Etmek İçin Elimizde Bir İlaç Yok”

Dr. Kaya Süer, “Şu an için adada bilinen bir vaka yoktur. Ancak başladığı yer itibari ile hızlı yayılan yeni bir virüstür. Aslında Corona virüsü, bildiğimiz yabancı olmadığımız bir virüstür. Mers ve Sars gibi virüslerin yeni bir türüdür. Bir takım hayvanlarla temaslardan sonra ortaya çıkan yeni bir virüstür. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarını takip ettiğimizde şu ana kadar ölen sayısı 81’dir. Cumartesi günü bu rakam 17 idi. Ama ölüm görülen vakaların büyük bir kısmının altta yatan nedeni, hazırlayıcı faktörleri olmalarıdır. Yani belli bir yaşın üstünde ve kronik hastalığı olan kişilerdir. Sağlıklı insanlarda bu hastalığın bir grip şekli gibi geçirilme riski vardır. Şu an Corona virüsünü tedavi etmek için elimizde bir ilaç yok. Korkutucu kısım burasıdır. Çin’de başlayan hastalık 10 ülkeye ulaştı. Kıbrıs’a gelip gelmeyeceğini zamanla göreceğiz ama rutin tedbirleri elden bırakmamak lazımdır.” dedi.