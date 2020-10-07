Corona virüsü salgınında son durum: Vakada rekor kırıldı, Avrupa’da ilaç sıkıntısı baş gösterdi

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünde sıcak gelişmeler yaşandı ve peş peşe açıklamalar geldi…

11 EYLÜL’DEN BERİ BİR İLK YAŞANDI

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ülkelerden Brezilya’da dün tarihi bir rekor kırıldı… Brezilya’da dün 11 Eylül’den beri en yüksek günlük Covid-19 vakası açıklandı. Yetkililer, 41.906 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Dün yaşanan bu artış ile birlikte Brezilya’da toplam corona virüsü vaka sayısı 4 milyon 970 bin 953’e fırladı.

Öte yandan dün ülkede 819 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgının ilk günlerinde, “Ekonomik kriz, Covid-19’dan daha tehlikeli” açıklamaları yaptığı ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle 147.494 insan öldü. Brezilya, corona virüsünü küçümseyen ve dikkate almayan başka bir lider olan Donald Trump’ın yönettiği ABD’nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda.

ABD’DE HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI ARTIYOR

ABD’de corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle hastanelerde doluluk oranı tavan yaptı… Wisconsin, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming’de corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Reuters’ın verilerine göre sadece Wisconsin’de iki hafta önce 433 hastanın yoğun bakımda tedavi olduğu açıklanırken bu hafta bu sayısının 782 olduğu kaydedildi.

TRUMP’A SOĞUK DUŞ: MESAJLARI SİLİNDİ



Geçen hafta corona virüsü tespit edildiği için apar topar hastaneye kaldırılan ve önceki gün taburcu edilerek dinlenmeye çekilen ABD Başkanı Donald Trump, hiç beklemediği yerden bir darbe aldı… Trump sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsünü grip ile kıyaslarken, insanların sokağa çıkmasını ve ekonomiyi canlandırması gerektiğini söyledi. Fakat Trump’ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Trump, hemen silinen mesajında, “Grip mevsimi yaklaşıyor! Her yıl çok sayıda insan aşı olmasına rağmen gripten ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, biz bu hastalıkla yaşamayı öğrendik, aynı Covid-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz gibi” yorumunu yaptı.

Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter gelen şikayetler üzerinde Trump’ın mesajını, “Corona virüsü hakkında yanlış bilgi yaydığı” gerekçesiyle sildi. Facebook’un mesajı silmeden önce Trump’ın yazdıklarının 26 binden fazla paylaşıldığı belirtildi. Facebook ile ilgili bir açıklama yapan üst düzey yetkili, “Covid-19’n ciddiyeti hakkında yanlış bilgileri kaldırdık” dedi.

Öte yandan Twitter’da da Trump’ın retweet (farklı birinin yazdığı mesajı kendi takipçileriyle paylaşması) yaparak paylaştığı bazı açıklamalara yasak getirildi. Twitter, “Covid-19 ile ilgili potansiyel olarak tehlikeli ve yanlış yönlendirici bilgiler paylaşıldığı için” Trump’ın mesajlarına uyarı konuldu.

Öte yandan Beyaz Saray’da adeta bir ölüm sessizliği çöktüğüne dair haberler ABD basınında yer aldı… ABD Başkanı Trump’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bugünde Başkan’ın kıdemli danışmanlarından Stephen Miller’ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Miller, “Son 5 gündür evden çalışıyorum ve tecrit altındayım. Düne kadar yaptırdığım bütün testlerde negatif sonuç çıkmıştı fakat bugün pozitif sonuç çıktı” dedi.

MUCİZE İLAÇ YOK SATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’a da verilen ve nefes alma zorluğu yaşayan Covid-19 hastalarına verilen Remdesivir isimli ilaca talep patladı… ABD merkezli Gilead isimli ilaç şirketinin geliştirdiği Remdesivir’in dünya çapında tükenmekte olduğu iddia edildi. Corona virüsü hastalarını iyileştirmek için etkisi kanıtlanmış iki ilaçtan biri olan Remdesivir, hastaların daha iyi iyileşmesini sağlarken, hastanede tedavi süresini de kısaltıyor.

İnsanların hayatlarını kurtaran, ucuz ve yaygın steroid dexamethason isimli ilacın aksine patentli olduğu için başka bir şirketin üretmesine izin verilmeyen Remdesivir’in özellikle Avrupa’da tükenmek üzere olduğu kaydedildi. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, “Son aylarda Remdesivir’e talebin artmasıyla birlikte ilaç birçok bölgede bitti. ABD’deki hastanelerde bile hastalar yeteri kadar ilaç bulamıyor. Avrupa’da da üye ülkeler adına Avrupa Komisyonu ilaçları satın alıyor. Ama Çekya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta ilacın tükendiği kaydedildi” ifadesiyle durumu okurlarına aktardı.

Birleşik Krallık’ta doktorlara, “Bu ilacı, Remdesivir’den en çok faydalanabilecek hastalara verin çünkü stok bitmek üzere” uyarısı yapıldığı kaydedildi. Öyle ki sadece corona virüsüne bağlı zatürre olanlara ilaç verildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE 1511 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını dün akşam saatlerinde açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338 oldu.

Son 24 saatte 1.511 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 327.557'ye çıktı. 55 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken can kaybı 8 bin 553'e yükseldi.