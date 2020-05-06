Corona virüs tedavisinde yeni umut

Yeni corona virüsü bloke eden küçük bir parçacık belirleyen ABD'li ve Belçikalı bilim insanlarına göre, Kış (Winter) adlı bir lama COVID-19 tedavisi için yararlı olabilir.



Belçika'nın VIB-UGent tıbbi biyoteknoloji merkezinden ve Austin'deki Texas Üniversitesi'nden bilim insanları, Salı günü Cell dergisinde araştırmalarını yayınladılar.



Grup dört yıl önce 2003'te yayılan SARS virüsüne ve 2012'de alevlenen MERS virüsüne karşı koyabilecek antikorlar aramaya başladı.

"YAN PROJEYDİ"

Winter adındaki lama

Belçikalı ekibin lideri Xavier Saelens, "Çalışma 2016 yılında sadece bir yan projejdi. Belki de bunun ilginç olduğunu düşündük. Sonra yeni virüs geldi ve potansiyel olarak daha önemli, daha önemli hale geldi" dedi. "



Kış adındaki lamaya SARS ve MERS virüslerinin güvenli versiyonları verildi ve daha sonra kan örnekleri alındı.

LAMALARIN ÖZELLİĞİ



Lamalar ve deve ailesinin diğer üyelerinin, standart antikorlar ve daha küçük antikorlar yaratmada diğer hayvanlardan ayrıştığı ifade ediliyor. Bu durum nedeniyle bilim insanlarının daha kolay çalışabileceği fırsatlar yaratılıyor.



Belçikalı ekibin başındaki bir diğer araştırmacı Bert Schepens “nanokor” olarak bilinen daha küçük antikorların ufak bölümlerini tanımladı.



Saelens yeni corona virüsü SARS virüsünün kuzeni olarak tanımlıyor. Her ikisinin de üzerinde bir antikorun tutunabileceği protein sivri uçlu bir corona veya taç bulunuyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Ekip, insanlarla yapılan denemelerin yıl sonuna kadar başlatabilmek için hayvanlar üzerinde testlere başlamayı planlıyor. Saelens, ilaç şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Araştırma, develerden veya lamalardan elde edilen ilk nanokor çalışması değil. Fransız grup Sanofi, Ghent merkezli nanokor araştırmaları yapan bir şirketi satın almak için 2018'de 3,9 milyar euro ödemişti.