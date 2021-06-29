Çöken kerpiç ev bir can aldı

Gazimağusa - Yiğitler köyünde gece yarısı kerpiç evin çatısı çöktü.

70 yaşındaki köy muhtarı Raşit Özsağlam, 65 yaşındaki Hacer Özsağlam ve 34 yaşındaki Müseret Özsağlam moloz yığınlarının altında kaldı.

Yaşanan üzücü olayda Raşit Özsağlam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Hacer ve Müseret Özsağlam'ın tedavileri ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Yiğitler’de Yusuf Alçıcı Caddesi N0.17 adresinde sakin Raşit Özsağlam'ın, Hacer Özsağlam ve Müseret Özsağlam ile birlikte yaşadığı eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın ikinci katındaki yatak odasında yattığı esnada üst katın çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kaldığı belirtilirken, tüm şahısların olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarıldığı açıklandı.

Raşit Özsağlam'ın ambulansta ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayda yaralanan Hacer Özsağlam ile Müseret Özsağlam'ın ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındıkları ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

UBP'nin tanınan isimlerinden olan köy muhtarı Raşit Özsağlam, bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Muhittin Özsağlamın babası idi...