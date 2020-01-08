"Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor"

"Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor"
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından şöyle yazdı;

Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor, Kanlıdere aktif, Dikmen’den gelen dere aktif, Kanlıköy kolu aktif güneyden gelen asi dere aktif ve Gönyeli barajının taşması başlamış durumda. 5 koldan Lefkoşa’ya su girişi vardır.
Öğlen saatlerinde meydana gelen bazı su baskınlara ekiplerimiz müdahele etmeye devam ediyor.
Özellikle dere kenarında evleri bulunanların bu akşam araçlarını dere kenarlarına park etmemesi yaşanabilecek taşmalardan daha az etkilenmeyi sağlayacaktır.
Tüm ekiplerimizle görev başındayız.

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