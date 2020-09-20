“Çocuklarımız için en güvenilir ortamı sağlarız”

Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri, Covid-19'da artan yerel bulaş ve vaka sayıları dolayısıyla kapatılan okul ve etüt merkezleri hükümete çağrı yaparak, “Devletin, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve biz iş sahiplerine sahip çıkmasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri’nin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:

“İçinde bulunduğumuz zor süreçte tüm yetkililerimizin özverili bir şekilde çalışmakta olduklarını taktirle takip etmekteyiz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ve Bakanlar Kurulu’nun Eylül ayı başında yapılan toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Özel Okullar, Etütler ve Okul Öncesi kurumlarının Ekim ayı başına kadar kapatılacağı kararı verilmiştir ve hangi tarihte tekrar ne zaman açılacağı henüz netleştirilmemiştir.”

İş başı yapmak durumunda olan velilerin özellikle küçük yaş grubu çocukları için bakım sağlamak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, okul öncesi kurumlarının kapalı olması sebebi ile, aileler için sadece iki seçenek kaldığı ifade edildi ve şunlar dile getirildi:

“Birincisi, risk grubunda yer alan büyük anne-babalara başvurmak. İkincisi ise, hali hazırda kayıtsız olarak kendi evlerinde veya apartman dairelerinde bakım veren, bulaş önleyici hijyen kurallarını sağlamakta yetersiz kalacak olan bireylere başvurmak durumunda kalmak.

Okul Öncesi ve ilkokul yaş grubu çocukların bakıma ihtiyaç duydukları kaçınılmaz bir gerçektir.

Bizler özel okullar, Ana okullar ve Etüt merkezleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve çocuklarımız için en güvenilir ortamı sağlamak adına gerekli tüm önlemleri ve düzenlemeleri uygulamaya hazırız.

Bizlerin çocuklarımıza, velilerimize ve çalışanlarımıza sahip çıkmak adına fedakârlık yapmaya hazır olduğumuz gibi, Devletimizin de bu süreçte bizlerin sesine kulak vererek birlikte en doğru çözüme ulaşmamıza olanak tanımasını, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve biz iş sahiplerine sahip çıkmasını rica ederiz.

Bizler; okul öncesi, ana okul ve etüt merkezi yöneticileri olarak sağlığımız için okullarımızı kapalı tutmak durumundaysak yine kapalı olduğumuz mart, nisan ve mayıs aylarından kaynaklanan maddi sorunlarla zorlukla baş etmekte olduğumuzu bilmenizi ve farkında olmanızı isteriz.”

Kurumlarının 1 Ekim 2020’ye kadar kapatılması kararıyla daha da zor bir duruma düşmüş bulundukları kaydedilen Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri’nin yazılı açıklamasında, şöyle devam edildi:

“Böyle devam ettiğimiz takdirde çoğumuzun iş yerlerini kapatma endişesi içerisinde olduğumuzu ve yıllardır emeklerimizle açtığımız kurumlarımızın böylesi kötü bir duruma gelmemesi için devletimizin yardımlarını bizden de esirgememesini talep ediyoruz. Aşağıda sunduğumuz maddelerin tarafınızca değerlendirilmesini ve bizlere mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılmasını rica ediyoruz. Aksi takdirde haklarımızı almak için gerek hukuk gerekse de eylem yoluna başvuracağımızı hem hükümet yetkililerimize hem de kamuoyuna bildirmek isteriz.

İş veren ve çalışanların sosyal haklarının devlet tarafından karşılanması Eylül ayı elektrik ve su gibi giderlerin devlet tarafından karşılanması, yine kapalı olduğumuz süreçte sabit ücretlerin alınmaması Eğitim Kurumlarına hibe desteği sağlanması Eylül ayı itibariyle var olan kredi, çek ve diğer borçlarımızın faizsiz olarak ötelenmesi Açılacak dönem içerisinde okullarımızın ilaçlanması konusunda yerel yönetimlerden ve Sağlık Bakanlığı’ndan düzenli olarak destek sağlanması. İşveren ve personele maaş desteği verilmesi Okullarımızın ne zaman açılacağı konusunda net bilgi verilmesi”

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 10:00