Çocuk parkında bıçaklı kavga!

Küçükkaymaklı bölgesindeki Barış Manço Parkı’nda, yaşları 16 ile 22 arasında değişen 10 genç arasında gece yarısı çıkan kavgada bıçaklar konuştu. 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası, olaya karışanlar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Manço parkı içerisinde, S.G.(E-20), A.A.(E-22), Z.B(E-20), M.A. ve M.A.(E-19) bir taraf olmak üzere A.A.(E-16), M.E.T. (E-17), Y.U.(E-18), M.A.B.(E-17) ve İ.U.(E-17) aralarında çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada İ.U. (E-17) sol serçe parmağından, M.A. (E-19) ise sağ omuz altı ve sol arka sırt kısmından bıçak ile yaralanmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.