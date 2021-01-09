Çobanoğlu ailesine acı veda...

Geçitkale’de dün meydana gelen aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Çobanoğlu ailesi Geçitkale’de Camii’nde öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenin ardından Geçitkale Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan olayda yaşamını yitiren Çınar, Bengü ve İbrahim Çobanoğlu’nun cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, çok sayıda bakan ile siyasi isim katıldı.