Clinton tutuklandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı. Berro 22.10.2021 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Girne’de, Mücahitler Caddesi City Life Apartmanı giriş kısmında, ayni yerde sakin Zanlı Babatunde Stephen OJO (E-25,Nijerya/Öğrenci) arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm olan yeşil beyaz renkteki meyve bıçağını, Girne’de sakin Clinton IKECHUKWU’nun (E-25, Nijerya/Öğrenci) göğsünün sol yan kısmına bir kez sokmak sureti ile adı edileni yaralandığını söyledi.

Polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını başlatılan tahkikat sonucunda zanlının ülkede Eylül 2020'den belli kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.