Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United'ın, yorumcu Karen Carney'i hedef göstermesinin ardından yaşanan sosyal medya linci çirkin seviyelere ulaştı. Eski İngiliz futbolcusu Carney, kendisine yönelen cinsiyetçi tacizlerin artması sonrasında Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Cinsiyetçi saldırılara maruz kalan yorumcu Karen Carney Twitter hesabını sildi
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İngiltere’de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski İngiiz futbolcu Karen Carney’in, Leeds United hakkındaki açıklamalarının ardından yaşananlar sosyal medya lincine dönüştü.

Leeds United’ın West Bromwich Albion karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet hakkında maç sonu yorum yapan Carney, “Leeds herkesi geride bırakmayı başardı. Ama endişem şu: Sezon sonunda patlarlar mı? Bunu son birkaç sezonda gördük ve aslında Covid nedeniyle bir üst lige yükselebildiklerini düşünüyorum. O dönem ara verilmeseydi, bir üst lige yükselip yükselemeyeceklerine emin değilim” ifadelerini kullandı.

Leeds United sosyal medya ekibi, Carney’in yayında yaptığı açıklamaların 18 saniyelik bir kısmını Twitter’da yayınlayarak, “Covid yüzünden yükseldiler” , “Ligi 10 puan farkla kazandı” yazarak yorumları tiye alan bir eleştiride bulundu.

İngiliz ekibinin bu paylaşımının ardından hedef haline gelen Carney, Twitter’da cinsiyetçi tacizlerin artmasının ardından 660 bin takipçili hesabını kapatmak zorunda kaldı.

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