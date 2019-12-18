Cinsel taciz suçlamalarından beraat etti

Girne’de 2017 yılında 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz etti suçlamasıyla tutuklu bulunan Uğur Türkmen beraat etti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okuyan Yargıç Mine Ozankaya, Uğur Türkmen’in 2017 yılında meydana gelen “cinsel istismar”, “cinsel taciz” ve “umumi yerde huzursuzluk çıkarma” suçlarından tutuklu bulunduğunu anımsattı.

Sanığın hakkında getirilen üç davadan da beraat ettiğini kaydeden Yargıç, soruşturmanın yetersiz kaldığına dikkat çekerek, müştekilerin verdiği şahadetin birbiriyle örtüşmediğini vurguladı.

Yargıç Ozankaya, sanığı suça bağlayıcı olguların ispat edilemediğini belirterek, 3 aydır tutuklu bulunan Türkmen’in beraatine karar verdi.

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