Cinayet Davasından Beraat Kararı Çıktı

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Hüseyin Havalar’la ilgili duruşma kararı dün açıklandı. Hüseyin Havalar, yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

Hacer Ulaş, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunmuştu. Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmişti. Hüseyin Havalar, adam öldürme suçundan itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.