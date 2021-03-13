Çin mahallesi kurmuşlar... 119 Çinli gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece ve Silivri’de 9 ayrı villa kiralayıp hayali kripto para çağrı merkezi kurup satmaya çalışan 18 Çinli Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Operasyonda içeride pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldığı ileri sürülen 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı. Villalarda yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin lira para 712 adet cep telefonu 112 adet bilgisayar ve çok sayıda harddisk ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çin mahallesi kurmuşlar... 119 Çinli gözaltına alındı
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İstanbul Silivri ve Büyükçekmece'de 9 ayrı villa kiralayıp hayali kripto para satmak için çağrı merkezi kuran ve binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çinli çete çökertildi. İddiaya göre çağrı merkezinde zorla tutulan Çin vatandaşı Hongwu Z.(29) veKang W. (28) villadan gece kaçıp durumu Çin Konsolosluğuna bildirdi.

"BİZE ZORLA DOLANDIRICILIK YAPTIRIYORLAR"

Kaçan iki kişi internet üzerinden kendileri ile irtibata geçen Çin uyruklu vatandaşlar aracılığı ile Türkiye'ye iş bulma vadiyle geldiklerini belirtti. Ancak o şahısların kendilerini internet üzerinden Çin de yaşayan şahıslara Kripto para alım satım işlemi yapma vaadiyle dolandırıcılık işine zorladıklarını, kabul etmeyenleri ise zorla alıkoyduklarını, kendilerinin şahısların elinden kurtulduklarını, kaçtıkları yerde zorla tutulan başkaca şahıslarında olduğunu iddia etti.

YÜKSEK MAAŞLI İŞ VAADİ VERMİŞLER

İddiaya göre villalarda turist vizesi ile Türkiye'ye gelen ve pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan, 101 Çinli daha vardı. O Çin vatandaşlarını Türkiye'de yüksek maaşlı iş vaadiyle tuzağa düşürdükleri öne sürüldü.

30 EKİP 100 POLİS

Çin konsolosluğu tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bildirilen olayla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmaların devamında şüphelilerin Silivri'de lüks bir sitede kiraladıkları 8 villaya ve Büyükçekmece'de tespit edilen adreslere 30 ekip ve 100 polis ile operasyon gerçekleştirildi.

101 ÇİN VATANDAŞI KURTARILDI

9 Villaya yapılan operasyonda hayali kripto para, çağrı merkezi kurup sattığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Bununla birlikte villalarda pasaportlarına el konularak zorla tutulan, 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 13:21
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