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Çin'de flaş olay
KKTC
07 Mart 2020 Cumartesi 17:19
Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
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Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
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Kırıkkale
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