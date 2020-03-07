Çin'de flaş olay

Çin'de flaş olay
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Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.


 

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