Ciklos bölgesinde kaza: 2 yaralı 1’i yoğun bakımda

Lefkoşa-Girne anayolu 14-15. kilometreleri arasında (Ciklos bölgesi) gece saat 00.45 sıralarında, 27 yaşındaki Mehmet Karslı, yönetimindeki NP 619 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisi ile ileri savrulan araç yolun soluna geçip yol kenarında bulunan taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Burç Özer, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra Burç Özer taburcu edilirken, Mehmet Karslı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınd