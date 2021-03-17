Cihan Kombos'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

İş İnsanı ve Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Cihan Kombos, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kombos mesajında, "106 yıl önce bugün milletimiz şanlı bir destan yazmış, dönemin en donanımlı ordularını Çanakkale'de dize getirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak; bu topraklarda birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendirmiş, Kurtuluş Savaşı'mıza ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur" dedi.

Kombos şunları kaydetti;

"Yurdun her yerinden vatan için cepheye koşan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazıyarak tarihimizde bir gurur abidesi olarak yerlerini almıştır. Bizler de Kıbrıs Türkü olarak vatanımızı canımız pahasına savunmuş aynı ırkın çocukları olarak bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."