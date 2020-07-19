Çiftçiler Birliği’nden 20 Temmuz Mesajı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 46.yılı vesilesi ile basın açıklaması yayımladı.

Yapılan açıklamada 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde “kara leke” olduğuna işaret edilerek, Kıbrıs Türk Halkı’nın tam 65 yıl önce göç yollarına düşürüldüğüne dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin ÇAVUŞ KELLE ise, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde “kara leke” olduğunu belirtildi. 46 yıl önce gerçekleşen Mutlu Barış Harekâtı sayesinde bugün Kıbrıs Türkü, Kıbrıs adası üzerinde Türk-Müslüman kimliğin varlığını sürdürüp koruyabilmiştir mesajını verdi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, 1 Mayıs 1943’te kurulan Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin “gizli kahramanı” olduğunu, o yıllardaki misyonun Türk halkının Ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak için birçok çalışmaya imza attığını belirtti.



Açıklamada, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Faşist Yunan Cuntası Darbesiyle resmen yıkıldığını da belirten Kıbrıs Trük Çiftçiler Birliği, 20 Temmuz Barış Harekâtının sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan’a da barış getirdiğini kaydedildi.

Genel Başkan KELLE ayrıca, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurguladı ve bu uğurda şehit olanları anarken, gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.

K.T.Ç.B Basın Bürosu