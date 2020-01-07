Çiçek Hastalığına Karşı İnce Av 2 Hafta Yasaklanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığına karşı mücadele çerçevesinde ince avın iki hafta yasaklanmasının gündemde olduğunu; bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını açıkladı

Oğuz, bölgedeki tüm hayvan üreticilerinin bilgilendirildiğini ve dezenfekte koşullarına da uyulduğunu; bulaşmanın önlenmesi için bir ay süreyle bölgeden hayvan çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oğuz, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığını ve Karpaz dışındaki bölgelerde görülmemesinin sevindirici olduğunu da ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, çiçek hastalığı konusunda önemli olanın hayvancının sorunlarının çözülerek, üretimde kalmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Hastalıkta süreç olarak geç kalındığını, hastalığı öğrendikten sonra bir iki hafta süreci beklediklerini anlatan Oğuz, hastalık görülen çiftliklerde hayvanların başka yerlere taşınmasını engellediklerini, kesim işlemlerinin de bu bölgede yapıldığını, hastalık başlayan çiftliklerde önlemler aldıklarını söyledi.

Oğuz, kriz masası kurulmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını, numuneler pozitif çıktığı anda aşıları getirdiklerini, tedbir amaçlı beklediklerini onun için hayvancılarla birlikte hareket edilerek, 8 ekiple bugün 08.15’te aşılamaya başlandığını kaydetti.

AVA 2 HAFTA YASAK

Üreticileri hafta sonu tek tek dolaşarak süreç hakkında bilgilendirme yapıldığını, dezenfekte şartlarına koşullarına uyulduğunu, kireçleri hayvancılara dağıttıklarını söyleyen Oğuz, ince avın 2 hafta yasaklanması için bugün Bakanlar Kurulu’nda karar alınacağını söyledi.

Oğuz, devletin diğer birimleri ile istişare çalışmaları yürüttüklerini, hayvanlara yem konusunda bir destek çalışmaları olduğunu, bunu da Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini ifade etti.

“AŞILAMA HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANACAK”

Karantina uygulamalarının bütün bölgede oluşturulup, ilan edildiğini gerekli çalışmaların yapıldığını, bu hafta sonuna kadar aşılamanın da tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Bakan Oğuz, ilk görülen çiftlikte hastalığın artık sona erdiğini, sadece komşulara bulaştığını, işbirliği içinde hastalıktan kurtulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bölgeden hayvan çıkışına 1 ay süreyle izin verilmeyeceğini vurgulayan Oğuz, hastalığın insanlara bulaşmadığını ve tek sevindirici tarafın hastalığın başka bölgede görülmemesi olduğunu belirtti.

Müdür konusunda idari sürecin başladığını anlatan Oğuz, hayvancılığı kesinlikle desteklemek durumunda olduklarını söyledi.

Kaçak et ve et fiyatları konusunda da bir takım çalışmaları bulunduğuna işaret eden Oğuz, bunun yapılması için bir takım teşviklerin verilmesi gerektiğini, Bakanlık olarak bütçe disiplinine bağlı kalarak bu teşviklerin verilerek, hayvancılığın yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.