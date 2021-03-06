CHP'nin adını kullanarak dolandırdı

Kendisini daha öncede olduğu gibi CHP KKTC Temsilcisi olarak tanıtarak bu kez de mahkemedeki dava sürecini hızlandırabileceğini söylediği Sabina Gasımova’dan 51 bin 230 TL parayı sahtekarlıkla temin etmekle suçlanan, daha sonra ise Gasımova’nın evini yine aynı vaadle bir başkasına devretmesini sağladığı iddia edilen Mehmet Algan tutuklandı.

“Sahtekarlıkla para temini” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Algan bugün Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak için mahkemeye getirilmesine rağmen PCR testi sonucu henüz çıkmadığı için yargıç huzuruna çıkarılamayarak gıyabında tutukluluk müracaatı gerçekleştirildi.

Mahkeme, zanlı Algan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Ülkede çalışma izni ile bulunduğu tespit edilen ve aynı zamanda yardımsever iş insanı olarak tanınan zanlı Algan 2017 yılında da 2 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nden iş kurmalarına ön ayak olacağı vaadiyle 2 kişiyi de vatandaş yapacağı vaadiyle kandırıp yüklü miktarda paralarını aldığı suçlaması ile 2020 yılı Şubat ayında yargılanıp suçsuz bulunarak beraat etmişti.

Algan bu kez 18 Kasım 2019 ile 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yine benzer şekilde CHP KKTC Temsilcisi olduğunu söyleyerek mahkemede devam eden ceza davası sürecini hızlandıracağını söylediği Sabina Gasımova’nın hem 51 bin 230 TL parasını almakla hem de İskele’de bir sitede bulunan evini sahtekarlıkla elinden almakla suçlanıyor.

Polis, Algan’ın söz konusu daireyi, Gasımova’nın hesabına 90 bin Sterlin para yatırdığını gösteren dekontu göstererek, Gasımova’nın söz konusu daireyi Erdoğan Akdağ isimli şahsın adına devretmesini sağladığını açıkladı.

KIBRIS POSTASI