Cezaevinde uyuşturucu ve telefon tasarrufu!

Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu ve cezaevine sokulması yasak eşyaların tasarrufu yapıldığı tespit edildi. Söz konusu madde ve eşyaları cezaevine soktuğu düşünülen şahıslar tutuklandı.

30.03.2020 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde görevli gardiyanlar tarafından, cezaevinin koğuşlarının damı üzerinde, bant ile sarılı çorap içerisine gizlenmiş, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı ve bir adet cep telefonu şarj cihazı ve adaptörü, iki adet cep telefonu şarj kablosu bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri soruşturma kapsamında; Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Ç.Ö.(E-30) isteği doğrultusunda, söz konusu maddelerin E.Ö.(E-31) tarafından bahse konu yere atıldığı tespit edildi. E.Ö. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.D.(E-31), E.K.(E-30), Y.O.(E-32) ve M.Ö.(E-59) tutuklandı.