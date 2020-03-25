“Cevabımız Çok Sert Olacak”

Sendikal Platform adına yazılı bir açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Bu zor dönemi hep birlikte atlatmamız gerekir. Ancak fatura yine emekçilere kesilecekse cevabımız çok sert olacaktır, hükümet bunu bilmelidir” dedi.

Eylem, UBP-HP hükümetinin Covid-19 virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü bir durum yaşanmasıyla ilgili hazırladığı paketin bugün kamuoyuyla paylaşacağının duyurulduğunu hatırlattı.

SENDİKA ÖNERİ VE UYARILARDA BULUNDU… “AKSİ HALDE KESİNTİYİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Eylem, dün Bakanlar Kurulunda görüşülen pakette kamu çalışanları ve öğretmenlerin maaşlarından %25 oranında kesinti yapılacağının söylendiğini belirterek, Sendikal Platform olarak hükümete şu uyarılarda bulunduklarını açıkladı:

“Ne kadar paraya ihtiyaç olacağını ve bunu hangi kaynaklardan karşılamayı düşünüp tasarladığınızı şeffaf bir şekilde açıklamaz, bu sürecin adil şeffaf demokratik şekilde yönetilmesi için bir kurul oluşturup bu kurula sendikal platformdan temsilcileri de dahil etmezseniz,

HP ve 13. maaş gibi uzun vadede gerçekleşmesi gereken ödeneklerin oluşturulacak bu kurulda değerlendirilmesini, aylık gelir giderlerin, kalem kalem şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamazsanız,

Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasasına yönelik geçici madde düzenlemesi öngören yasa gücünde kararname yaparak bu fondan ilgili kooperatiflere üyelerinin taksitlerini faizsiz ertelemeye yönelik kaynak aktarımı yapıp 15 bin çalışana ve küçük esnafa nefes aldırmak için çaba sarf etmezseniz,

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonundan faaliyetleri duran işletmelerdeki çalışanlara aylık minimum asgari ücret kadar ödeme yapmazsanız,

Tüm örtülü ödenekleri, makam arabalarını, siyasi partilere, derneklere vs. yaptığınız ödeneklerin tamamını, gereksiz yurtdışı temsilciliklerini geri çekip tasarrufa gitmezseniz,



Mobil telefon şirketlerinden katkı, dayanışma, ucuzlatma talep etmez, GSM paket ve ücretlendirilmesi, akaryakıt, internet, temel gıda maddelerinde ucuzlatma yapmazsanız,

Son zamanlarda mantar gibi çoğalan, otel, lüks ev, araba, mevduat sahibi olan ama vergi vermeyen ve nerde bulduğu belli olmayanların peşine düşmezseniz,

Dünyanın zenginleri arasında olan ama teşvik verdiğiniz, muafiyetler uyguladığınız üniversite, otel sahiplerine çalışanları işten durdurma yasağı getirmezseniz,

Savunma giderlerini ödemesi gerekenden talep etmez yerel bütçedeki miktarı halkın yararına aktarmazsanız,

KKTC Merkez Bankası rezervleri, Faiz İstikrar Fonu, Koop Mevduat Sigorta Fonu, Turizm Fonu, Spor Fonu kullanılmaz, tüm teşvikler, sübvanseyeler, tüm vergi muafiyetleri ve örtülü ödenekleri kaldırmazsanız, kesintiyi asla kabul etmeyeceğiz.”



TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU…

Ülkenin içinde bulunduğu durumun özveri ve toplumsal dayanışmayı gerektirdiğini belirten Eylem, dünyada, Güneyde ve hatta Türkiye’de alınan tedbirlere bakıldığında hükümetlerin çalışanlara destek verirken KKTC’de sadece kamu çalışanları ve öğretmenlerden özveri beklenmesinin ne etik ne de adil olduğunu ifade etti.

Eylem bunun, tam tersine içinde bulunulan durumu fırsat bilerek çalışanın haklarına saldırı, yani tam bir fırsatçılık olduğu görüşünü belirtti.

“FATURA YİNE EMEKÇİLERE KESİLECEKSE CEVABIMIZ ÇOK SERT OLACAKTIR”

Eylem şöyle devam etti:

“Elin taşın altına konması meselesi, sadece çalışandan değil sermayeden de beklenmeli ve sağlanmalıdır. Bunu bu ülkeyi yönettiğini düşüneneler sağlamakla yükümlüdür. Az kazananın da çok kazananın da kimler olduğu, çok kazanan ve nerden bulduğu belli olmayıp vergi vermeyenlerin kimler olduğu, ülkemizdeki düzenden nemalanan sermayenin, banka, otel, üniversite vs. sahiplerinin kimler olduğu bellidir. Onlar özveri ve dayanışmaya hazırsa biz de hazırız.

Bu zor dönemi hep birlikte atlatmamız gerekir. Ancak fatura yine emekçilere kesilecekse cevabımız çok sert olacaktır, hükümet bunu bilmelidir.”