Cengizköy'de trafik kazası: Mehmet Cilasun hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengizköy’de, dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı kaza sonucu 20 yaşındaki Mehmet Cilasun isimli gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın dün akşam Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengizköy’de, otobüs durağı önlerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Lefke istikametine doğru seyreden FB 939 plakalı salon araç sürücüsü Yeşilyurt’ta sakin Mehmet Cilasun'un önünde kendisi ile aynı istikamette seyreden araçları sağından aşırı süratli ve dikkatsizce geçtiği esnada karşı şeritten araç gelmesi sonucu kendi şeridine geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak aracının sol ön kısmı ile toprak sete çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana geldi.

Cilasun'un kazadaağır şekilde yaralanıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak aldığı yaralara dayanamayıp hayatını kaybettiği bildirildi