Cenazesi ile ilgili flaş karar alındı

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsten dolayı 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Son dakika gelen bilgisine göre 66 yaşındaki Türk vatandaş H.B.’nin Fransa’nın Soissons şehrinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI ÖLEN İLK TÜRK!

Salgında ölen ilk Türk hastanın diyabeti ve yüksek kolesterolu olduğu bildirildi.

FRANSA CENAZENİN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASINA İZİN VERMİYOR

Koronavirüsten Türk vatandaşın ölmesinden dolayı Fransa’nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi. 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenilirken, Fransız yetkililer ölen Türk vatandaşın eşi ve çocuklarının bilgisi dahilinde Salı günü defnedileceğini söyledi.