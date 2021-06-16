Cemal Özyiğit: “Yüz yüze eğitimin şartları mutlaka oluşturulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi nedeniyle eğitimde ciddi kayıpların yaşandığını belirterek, önümüzdeki dönem yüz yüze eğitime başlayabilmek için Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili makamların üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

TDP Başkanı Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), heyetini kabul ederek görüştü. Görüşmede, yükseköğrenim başta olmak üzere eğitimde yaşanan sorunlar ile yüz yüze eğitime geçiş konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Normal yaşama geçiş ve yüz yüze eğitime başlamanın en önemli unsurunun aşılanma olduğunu ancak bugüne kadar bu konuda yeterli ilerlemelerin sağlanamadığını belirten Özyiğit, ilk ve orta eğitimdeki öğretmenlerin aşılanmaya başlamasının olumlu olmakla beraber, bunun tüm eğitimi kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu konuda Bakanlığa büyük görev düştüğünü belirten Özyiğit, “Bir yandan yeni dönemde yüz yüze eğitim için şartlar yerine getirilirken, diğer yandan da kayıpların telafisi için çalışma yapılmalıdır” dedi.

Geçtiğimiz dönem vakalar sıfırlanmışken yapılan yanlışlar neticesinde ‘güvenli ülke’ konseptinin kaybedilmesi nedeniyle ülkeye yeterince öğrenci gelmediğini belirten Özyiğit, eğitimin yanı sıra ülke ekonomisi açısında da büyük önem taşıyan bu konuda artık hata yapma lüksümüzün kalmadığını söyledi. Pandemi kontrol altına alıp, aşılamanın da maksimun seviyeye çıkarılmasından ve yüz yüze eğitime geçiş şartları yeniden oluşturulduktan sonra YÖK ile temasa geçilerek yeni akademik yılda ‘online eğitime devam edilebilir’ perspektifinin KKTC üniversiteleri için iptal edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, yeni dönemde adaya gelecek öğrencilere de aşı imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin ülkeye geliş şart ve kriterlerinin de belirlenerek duyurularının yapılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, bu konuda ne kadar geç kalınırsa, bunun olumsuz yansımalarının o kadar fazla olacağı uyarısında bulundu.