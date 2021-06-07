Cemal Özyiğit: “Özgür basının yanındayız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ali Kişmir Başkanlığındaki Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) heyetini kabul ederek görüştü. Görüşmede ülkedeki gelişmeler, son dönemlerde basına yönelik yapılan saldırılar ile basın mensuplarına yönelik açılan davalar değerlendirildi.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir basın mensuplarının özlük hakları, çalışma koşulları ve saldırılar başta olmak üzere birçok sorunu bulunduğunu belirterek, özellikle ‘Özel Hayatın Gizliliği’ ile ‘Bilişim Suçları’ yasası bağlamında bir değişiklik çalışması başlatacaklarını kaydetti. Genel anlamda yaşanan sorunlar ve bu 2 yasa değişikliği konusunda TDP’den destek talebinde bulunan Kişmir, “TDP zaten bu konularda bizi en iyi anlayan partilerden bir tanesidir” dedi.

Yasalara karşı olmadıklarını ancak yasalar içindeki bazı boşlukların gazetecileri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kişmir, üçüncü bir kişinin kendi ses kaydını çekip, yaymasını haber yapan gazetecilerin 6 yıl hapislikle yargılandıklarını ifade etti. Bunun emsal gösterilerek gazetecilerin sürekli dava edilmesinin önünün açılabileceğini kaydeden Kişmir, bu nedenle 2 yasada yapılacak değişiklik çalışmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Yasa değişikliğinin hem haberi yapan gazeteciyi, hem de haberi yapılan kişiyi en iyi şekilde koruyacak şekilde düzenlenebileceğini kaydeden Kişmir, bu konuda TDP ile birlikte çalışabileceklerini kaydetti.

IFJ uluslararası basın kartı dünyanın her ülkesinde geçerli iken bizim ülkemizde geçerli sayılmadığını belirten Kişmir, Güney’deki paydaş sendika ile aynı basın kartını vermelerine rağmen oradaki kartların devlet tarafından kabul görürken, bizde maalesef kabul görmediğini ifade etti. Konuşmasında hayat pahalılığı davasına da değinerek sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kişmir, sendikaların aidatları üzerinden hükümet tarafından kesinti yapılmasının ise yanlış olduğunu söyledi.

CEMAL ÖZYİĞİT: "ÖZGÜR OLMAYAN MEDYA, ÜLKE GELECEĞİ AÇISINDAN DA TEHLİKELİDİR"

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, basının ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirterek, farklı görüşlerin seslendirilmesi, özgürlüklerin gelişmesi, toplumun bilinçlenmesi ve gelişmesi noktasında çok önemli bir misyonu olan basın sektörünün önemine dikkat çekti.

Özellikle son dönemlerde özgür basına yönelik saldırıların arttığına dikkat çekerek bunu protesto ettiklerini belirten Özyiğit, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde sorunlar yaşandığını, dahası özgür olmayan medyanın, o ülkenin geleceği açısından da tehlikeli olduğunu kaydetti.

İşin boyutunun son dönemlerde tutuklamalara kadar vardığını belirterek bunun yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit yasalardaki eksiklikler ile basın mensuplarının çalışmalarını etkileyen unsurların yeniden düzenlenebileceğini, TDP olarak da buna destek vereceklerini kaydetti. Özyiğit, hem haberi yapanı, hem de habere konu olan kişi veya kişilerin haklarını gözetecek, adaleti sağlayacak bir düzenleme ile var olan olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

TDP olarak Bilişim Yasasını zaten Anayasa Mahkemesine taşıdıklarını ve mahkeme sürecinin halen sürdüğünü anımsatan Özyiğit, yasal değişiklikler dahil, sorunların aşılması noktasında Basın Sen ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Hayat Pahalılığı ödeneği konusunda da TDP’nin duruşunun net olduğunu, kendi görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyen hükümetin işin kolayına kaçarak çalışanların cebine el attığını belirten Özyiğit, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara zamlarla hayat pahalılığı kesintileri ile bir darbe de hükümet tarafından vurulduğunu kaydetti.