Cemal Özyiğit, erken seçime işaret etti: “Kuracaksanız kurun, yoksa erken seçime gidelim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erken seçime işaret ederek, “Anlaşma yapıldıysa hükümeti kursunlar ya da erken seçime gidelim” dedi.