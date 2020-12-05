Cemal Özyiğit, erken seçime işaret etti: “Kuracaksanız kurun, yoksa erken seçime gidelim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.
Gerçekleştirilen kabul sonrasında konuşan Özyiğit, konuşmasına şu an yaşanan sürecin Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevini teslim almadan önce Başbakanlık konusunda kimseyi yetkilendirmemiş olmasından ötürü olduğunu söyleyerek başladı.
Hükümetin kurulamaması gibi bir durum söz konusuysa erken seçimin gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Cemal Özyiğit, “Artık bu çadır tiyatrosu durumuna son verilmeli” dedi.