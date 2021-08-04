Cemal Özyiğit: “Arıklı, ülkenin en büyük ihalesinde TPIC’ten taraf oldu”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı KIB-TEK’in yakı alım ihalesiyle ilgili açıklamasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yüklendi; “Arıklı’nın TPIC sevgisi nedeniyle KIB-TEK’in bugün ‘kaçak petrol ve kara para aklama’ ile anılır” duruma geldiğini söyledi.

“ARIKLI, DOĞRUDAN İHALESİZ ALIMLAR YAPTI”

Arıklı’nın göreve “yolsuzluğu bitireceğim” iddiasıyla geldiğini ancak icraatlarının tam tersine işaret ettiğine vurgu yapan Özyiğit, “Doğrudan ihalesiz alımlar yaparak ne yazık ki ihalelerin kökünü kazımıştır” dedi.

“ÜLKENİN EN BÜYÜK İHALESİNDE TPIC’TEN TARAF OLDU”

Ülkenin en büyük ihalesi olan KIB-TEK akaryakıt ihalesine ilişkin TDP olarak Arıklı’yı herkesten önce uyardıklarını söyleyen Özyiğit, buna rağmen Bakanlığın TPIC’ten yana taraf olduğunu ifade etti.

“PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON DOLAR OLAN YAKIT, İHALESİZ ALINDI”

Özyiğit, “Bugüne kadar TPIC'ten ihalesiz doğrudan alımın önünü açacak her şey, Sayın Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır. Piyasa değeri 40 milyon Doların üzerinde olan 60 bin ton yakıt TPIC'ten ihalesiz, doğrudan alım yöntemi ile alınmıştır” dedi.

BELGE ‘FOTOKOPİ’ İDDİASI…

Son açılan yakıt ihalesine ilişkin Merkezi İhale Komisyonu Başkanının “TPIC’in yakıtı hangi rafineriden aldığını ibraz edeceği opsiyon belgesi orijinal değil ‘fotokopi’” şeklindeki açıklamasına işaret eden Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine fotokopi belgede adı geçtiği iddia edilen rafinerinin KIB-TEK’in talep ettiği yakıtı üretmediği belgelenmiştir. Bu arada, adı belgede sahtecilik ile anılan TPİC şirketinden yine doğrudan alım yönetimi ile yakıt alınmaya çalışılmaktadır.“

ARIKLI’YI “VAKİT KAYBETMEDEN ‘FOTOKOBİ BELGEYİ’ KOMUOYUYLA PAYLAŞMAYA DAVET ETTİ

Tüm bu gelişmelerin, kamuoyunda “TPIC ülkemize hangi standartta ve kimin malını bize satıyor” şeklinde sorgulanmaya başlandığını ifade eden Özyiğit, Arıklı’yı “vakit kaybetmeden” TPIC’in ihalede sunmuş olduğu ‘fotokopi’ opsiyon belgesini kamuoyu ile paylaşmaya davet etti.