Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medyadan ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar konusunda takipçilerini uyarmıştı. Yılmaz, bu konudaki paylaşımına yorum yapan bir takipçisinin yazdıklarını alıntılayarak "Gariban asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" dedi.

Kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkışanlar konusunda hayranlarını uyaran Cem Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu."

Yılmaz'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü komedyen bu paylaşımın altına yapılan "Bırakınız gariban da biraz prim yapsın üzerinizden efendim" yorumunu alıntılayarak "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" ifadesini kullandı.

Ünlü komedyenin alıntılamasının ardından paylaşım sahibi Twitter kullanıcısının yorumunu gizlemiş olması da dikkatlerden kaçmadı.