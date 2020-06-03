Cem Yılmaz'dan röntgencilere dava

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Cem Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, magazin haberleri yayımladığını iddia eden bir internet sitesi ve sosyal medya hesabının adını vererek dava açacaklarını belirtti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.”

İlgili Twitter hesabının Yılmaz’ın evinin içinden ve bahçesinden görüntüler çekerek yayınladığı belirtilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da Yılmaz’ı isyan ettiren Twitter hesabına büyük tepki gösterdi.