Çeler: Yabancı iş gücü her ay 8 Milyon Dolar yurt dışına gönderiyor

TDP Milletvekili Zeki Çeler, mecliste Turizm Bakanlığı bütçesi hakkında konuştu. Zeki Çeler, bu ülkede çalışan yabancı iş gücünün çokluğu ve onlara verilen paranın yurt dışına gitmesi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan kayıplara dikkat çekti.

Turizm sektöründe çalışan yerli ve yabancı iş gücü hakkında bilgiler veren Çeler, bunlar üzerinden bir çalışma yapılırsa yaklaşık her ay 8 milyon doların yurt dışına gittiğini söyledi.

Yerli iş gücünün turizmde çalışmasının, çalıştırılmasının yıllardır başarılamadığını ifade eden Çeler, insanlar iş ekmek ararken ve ülkede bu alanda birçok imkan yaratılmasına karşın, insanların özel sektörde, otellerde, casinolarda neden çalıştırılmadığının üzerine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalışma koşullarının insani, çalışma şartları ve maaşlarının da buna uygun olması gerektiğini söyleyen Çeler, yerli iş gücünün turizme yönlendirilmesi halinde, ekonomide büyük bir gelir elde edileceğini vurguladı.

Casino müşterisinin çok azının esnafa katı sağladığını belirten Çeler, casino için gelen müşterinin otelden çıkmadığını, casinolar için de pazar payının küçüldüğünü, dolayısıyla yeni verilecek casino izinleriyle işlerin çığırından çıkacağını ifade etti.

Ülkeye turist çekme yolunun sadece fuarlara gidilerek bulunmaya çalışıldığını, gidilmesin demediğini ancak artık fikri yöntemi değiştirmek gerektiğini söyleyen Çeler, dünyaya neden ters köşe yapılmadığını, bulunulan durumdan faydalar çıkarılmasının mümkün olabileceği konusunda örnekler verdi.

Çevre konusunda da sınıfta kalmış bir memleket olunduğu görüşünü ifade eden Çeler, etrafta, dağlarda ovalarda birçok atık olduğunu ve memleketi artık gönüllü yabancıların temizlediğini kaydetti.

“Hem devlet olarak sahip çıkmıyoruz, yabancılar temizlik yapıyor, daha da kötüsü bizler gidip tekrar kirletiyoruz” diyen Çeler, bunların yetkililerce denetlenememesini ise eleştirdi.