Çeklere sıkı denetim!

Bakanlar Kurulu ve Bankalar Birliği Kararına göre Pandemi döneminde yaşanan mali sıkıntılardan dolayı, çeklerin 3 aylık dönemde (Haziran ayı sonuna kadar) ertelenmesine karar verilmişti.

3 aylık sürenin bugün itibari ile (1 Temmuz) dolmasının ardından vatandaşlar bankalara çeklerin tahsilatları için başvurdu.

3 aylık sürenin dolmuş olmasına rağmen, çek karşılığında tahsilat yapılamaması durumunda, banka tarafından yazılan çeke vatandaş tarafından da başvuru yapılabilecek.

Karşı taraf tarafından çek ödenmediği takdirde soruşturma açılarak ve suç duyurusu yapılabilecek ve mağdur olan vatandaştan faiz alınmayacak.

Tefeciliğin önünü kesen uygulama ile ilgili olarak, geri dönen çeklerle ilgili olarak da sıkı denetimler geliyor.

Tefecilik yapan kişilerin haklarında suç duyurusu yapıldığı takdirde hukuksal süreç başlayarak hapis cezası kararına varan cezalar uygulanacak.

KAYNAK : ADA BASINI