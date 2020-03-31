Çeklerde 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı

Bakanlar Kurulu bu gece toplanarak Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücü’nde bir Kararname yayınladı.

Kararname’yle daha önce takasa ibrazı yapılmış olsun veya olmasın, karşılığı olmayan tüm çeklerle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilecek tüm çeklerin ilk ibrazda karşılıksız çıkması halinde başlaması ön görülen 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı. Bu uygulama Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kalktığında sona erecek.

Kararname ile birlikte daha önce işleme konulan tüm çeklerin üzerindeki “karşılıksız” ibaresi değiştirilerek yerine “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi yazılacak.

Kararname sonrasında gelecek tüm karşılıksız çeklerin üzerine de aynı şekilde “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ifade yazılacak ve bu çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacak.

POLİÇELER YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

GENEL GEREKÇESİ

Bu Yasa Gücünde Kararname, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak, bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mühürü basılmamış çekler ile 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin ibrazını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasa Gücünde Kararnamenin kısa ismi düzenlenmiştir. Madde 2. Yasa Gücünde Kararnamenin amacı düzenlenmiştir. Madde 3. Yasa Gücünde Kararnamenin kapsamı düzenlenmiştir. Madde 4. Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, keşide edilen çeklere ilişkin ibraz kuralları düzenlenmiştir. Madde 5. Yasa Gücünde Kararnamenin yürütmesine ilişkin kural düzenlenmiştir. Madde 6. Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir.