Çaygür: “Sağlık sorunları nedeniyle görevliler, evde izolasyon önerisini yaptı”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Kumyalı’daki 83 yaşındaki vatandaşın torpille ev karantinasına gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, bahse konu kişinin mevcut sağlık sorunları nedeniyle, görevlilerin evde izolasyona alınması önerisini yaptığını kaydetti.

Yapılan önerinin Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü belirten Çaygür, vatandaşa önce test yapıldığını ve sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Çaygür’ün açıklaması şu şekilde:

“Sosyal medyada yer alan “Kumyalı’da 83 yaşındaki bir vatandaşımızın torpille ev karantisina gönderildiği” iddiaları da tamamen yalan ve yanlıştır. Söz konusu vatandaşımız, İngiltere’den ülkemize geldiği ilk gün Güzelyurt’ta karantina merkezi olarak kullanılan yurda alınmış, ancak mevcut rahatsızlıkları nedeniyle oradaki görevliler tarafından evde izolasyon altında tutulması önerilmiş, Sağlık Bakanlığımız da uygun görmüştür. Söz konusu vatandaşımıza COVID-19 testi yapılmış olup sonuçları negatif çıkmıştır. Ancak bugün sosyal medyada yer alan iddiaları gören hastanın ailesi, annelerinin ayrı bir yerde izole altına alınması talebinde bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı gereğini yapmıştır.”