Çavuşoğlu’ndan öğretmenler günü mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin, içinden geçilen bu zorlu dönemde, topluma ışık tutuğunu ve moral verdiğini dile getirerek, “Bu karanlık dönemin en önemli aktörleri sizlersiniz” dedi.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğine işaret ederek, “Bakanlık olarak topluma ışık tutan, en karanlık dönemde geleceği aydınlatan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız” vurgusu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özellikle pandemi döneminde öğretmenlerin çok büyük fedakarlıklar gösterdiğine ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Yeri geldi uzaktan eğitim sistemine destek verdiniz, yeri geldi tıbbi malzeme ürettiniz. Üstlendiğiniz bu görev ile toplumun geleceğine ışık tuttunuz, moral verdiniz. Bu dönemin en önemli aktörleri sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Eğitim camiamızın neferleri, ülkemizde ve yurt dışında fedakarca görevini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.