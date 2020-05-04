Çavuşoğlu: “Okulların Açılması İçin Acele Etmiyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni kabul ederek, Kovid-19 salgını ile ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Yusuf Vudalı ile görüşen Çavuşoğlu, “Okulların açılması için acele etmiyoruz, bu konuda dikkatli davranıyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Tabipler Birliği ile görüş alışverişinde bulunmak ve sağlık açısından değerlendirmelerinden faydalanmak için görüşmeyi organize ettiklerini belirtti.

Görüşmede salgının eğitim üzerinde oluşturduğu etkileri, dikkat edilmesi gereken noktaları görüştürklerini ve bundan sonraki süreçte okullarda alınması gereken önlemler hakkında Birliğin önerilerini dinlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirtti.

“Tabipler Birliği bugünkü açılmanın sonuçlarını iki hafta sonra görebileceklerini ve bu süreçte okulların kapalı tutulmasına devam edilmesi gerektiğini bizlere iletti. İki hafta sonra yeniden görüşüp değerlendirmede bulunacağız” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu okulların açılıp açılmaması konusunda bilim kurulunun önerilerinin dikkatte alacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, oluşabilecek tarihlere göre her türlü planlamayı yaptıklarına dikkat çekerek okulların açılması için acele etmediklerine, bu konuda dikkatli davrandıklarına vurgu yaptı.

Tabipler Birliği ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de belirten Çavuşoğlu, “Gelen önerileri Bakanlar Kuruluna taşıyacağım, değerli görüşleriniz ve önerileriniz için teşekkür ederim” dedi.

GÜRKUT: “HERKESE TARAMA YAPILSIN GİBİ BİR DÜŞÜNCE DOĞRU DEĞİL”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise önemli bir süreçten geçildiğinin ve vaka sayısındaki düşüşün rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizerek, alınan önemlemlerin kademeli olarak azaltılması gerektiğine işaret etti.

Hastalığın çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Gürkut, alınan önlemlerle sağlık sistemini boğmadan salgının kontrol altından tutulduğunu ancak vaka sayısının azalmasıyla herşeyin iyiye gittiği yönündeki algının doğru olmadını söyleyerek, “Şu anda amacımız sıfır vaka bulmak değil. Virüs kontrol edilerek sağlık sistemine fazla yüklenmeyecek bir şekilde insanlara enfekte olması ve bağışıklık kazanılması” dedi.

Bugün gerçekleşen açılmayla birlikte süreci takip etmeleri gerektiğini ve iki hafta sonra yeni bir değerlendirme yapabileceklerini belirten Gürkut, “Okullar için tarih verebilmemiz ancak iki hafta sonra mümkün olur.” ifadelerini kullandı. Gürkut okullarda gerekli hijyen önlemlerinin alınması gerektiğine de dikkat çekti.

Önlemleri gevşetmek için herkese tarama yapılsın gibi bir düşüncenin de doğru olmadığını sözlerine ekleyen Gürkut, “Antikor testlerinde amaç bağışıklık yatının görülmek istemesidir. Bizde maalesef son hastayı bulana kadar test yapılsın görüşü mevcut. Bu yaklaşım doğru değil.” dedi.

Gürkut yapılacak değerlendirmelerden sonra yeni önerilerini bilim kuruluna sunacaklarını kaydederek önemli olanın kontrolü kaybetmeden sağlık potansiyelini aşmadan ihtiyacı olan kerkesi tedavi edebilmek olduğunu söyledi.