Çavuşoğlu: Okullara 41 yeni labaratuvar kazandırılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Namık Kemal Lisesi’nde üretilen kolonya, el ve yüzey dezenfektanlarını yerinde inceledi, çalışmalarından ötürü öğretmenlere teşekkür etti.

Namık Kemal Lisesi Müdürü Aliye Sallakoğulları, yaşanan süreçte tüm dünyayı sarsan Koronavirüsünün birçok alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bakışı değiştirdiğini belirtti.

Sallakoğulları, pandemi sürecinde üretime dayalı eğitimin öneminin vurgulandığını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, en köklü okullardan biri olan Namık Kemal Lisesi’nde 10 Mart tarihinden itibaren eğitime ara verilmesine rağmen Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde topluma moral olmaya ve gerçek üretim üzerinden eğitim yapmak adına çalışmalar yapıldığını söyledi.

Pandemi döneminde öğretmenlerin topluma sahip çıkarak üretime katkı koyduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, bu dönemde okullarda yüz siperleri, maskeler, dezenfektan, kolonya gibi pandemide gerekli ürünlerin üretildiğinin altını çizdi.

Eğitimde ortak vizyon çalışması yaparak eğitimin bir mamüle dönüşmesi yolunda çalışma başlatılacağını kaydeden Çavuşoğlu, üretim yapılması için okullara 41 labaratuvar yapılması için çalışma başlatıldığını vurguladı Tüm öğretmenlere çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, ham maddelerin sağlanarak okullarda kullanılacak temizlik malzemelerin de üretilebileceğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, uzaktan eğitim katkı koyan öğretmenlere de teşekkür etti.