Çavuşoğlu'ndan öğrencileri rahatlatacak haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın Haziran ayı için geçerli olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

“Kıymetli öğrencilerimiz 29 Mayıs tarihli bakanlar kurulunda sizlerin KKTC ye gelişleriyle ilgili alınan karar Haziran ayı için olup üniversiteler kendi imkanlarıyla yurtlarda konaklama yapma hakkına sahiptirler.

Bu kapsamda gelinirse herhangi bir ücret karşılığı da yoktur.

Öğrencilerimizin Temmuz ayından itibaren gelişleriyle ilgili karantina gerektirmeyecek düzenlemeler için bakanlığımız ,üniversitelerimizle birlikte çalışmakta olup en kısa sürede sizlerle paylaşacağız”

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 14:06