Çavuşoğlu, müjdeyi verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç’la gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, YÖK’ün açıkladığı yurt dışında eğitim gören öğrencilerin Türkiye’ye yatay geçiş yapabilmelerinde sağlanacak ayrıcalığın KKTC üniversitelerini kapsamayacağını duyurdu.

“YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’la gerçekleştirdiğimiz görüşmeler bugün olumlu sonuçlanmıştır. YÖK’ün yurt dışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye “geçiş yapabileceğiyle” ile ilgili aldığı karar KKTC’yi kapsamayacak.

KKTC’den geçişler “Yüksek öğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik” hükümleri gereği gerçekleşebilecektir.

Bu kararın ülkemiz yükseköğrenimine hayırlısı olmasını temenni eder, sürece katkılarından dolayı Başbakanımız Sn. Ersin Tatar’a ve YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’a teşekkürlerimi iletirim.

KKTC yüksek öğretimini ileri taşımak için var gücümüzle çalışıp, yeni projelere imza atacağımızdan ve sorun çözücü yaklaşımlar sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Herkese sağlık ve çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.”