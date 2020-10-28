Çavuşoğlu: Bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrencinin ve 2 öğretmenin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı, vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemlerin alındığına vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli halkımız;

İlköğretim Dairesi’ne bağlı Değirmenlik İlkokulu’nda 1 öğretmenimizin ve 9 Eylül İlkokulu’nda 1, Levent İlkokulu’nda 1 ve Yakın Doğu İlkokulu’nda 1 öğrencimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Ayrıca Genel Ortaöğretim Dairemiz ve Mesleki Teknik Öğretim Dairemize bağlı Atatürk Meslek Lisesi’nde 1, Demokrasi Ortaokulu’nda 1 öğrencimizin ve Yakın Doğu Koleji’nde eğitim veren 1 öğretmenimizin Koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu kapsamda test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimizin tedavilerine başlanmış olup, söz konusu öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarda uygulanacak ek önlemler “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda yer alan kurallar çerçevesinde uygulanmaya başlamıştır.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 12:05