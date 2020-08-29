Çavuşoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 1919’da Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde Samsun’da başlattılan istiklal mücadelesinin, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandırıldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kurtuluş Savaşının en önemli halkası olduğuna işare ederek “30 Ağustos, ülkesi işgal edilmiş bir ulusun yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır” dedi.

Çavuşoğlu mesajının devamında;

“Tarihin altın sayfalarında yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen Kıbrıs Türk toplumuna da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır.

30 Ağustos zaferi de Türk Milletinin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca Türk ulusunun değil; tüm ezilmiş ulusların, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına doğru atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

Bu nedenle Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin 98’inci yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği bu kutlu zaferi bir kez daha onur ve gururla kutluyoruz.

Atalarımızdan aldığımız güçle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ve sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız olarak yaşamak için birlik, beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur ve onurla kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”