Casino İşletmecileri Hükümete Tepkili

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), KKTC’deki Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları eleştirdi.

Casino İşletmecileri Hükümete Tepkili
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Casino İşletmecileri Birliği (CİB), KKTC’deki Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları eleştirdi.

Dün akşam bir basın toplantısı düzenleyen birlik yetkilileri hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Toplantının açılışında konuşan CİB Başkanı Ahmet Arkın, “biz sadece Covid-19 salgınıyla mücadele etmedik, bizi yönetenlerin acemilikleri, beceriksizlikleri ile de mücadele etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı

Ahmet Arkın, “artık 8500 kişiye iş sağlayan, ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok” dedi. Arkın: “Altın Yumurtlayan Tavuğu Mezbahaya Göndermeyi Başaran Bir Yönetimle” karşı karşıyayız.” İfadelerini kullandı

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